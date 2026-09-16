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ПВО за ночь перехватила 71 вражеский дрон над Россией

ПВО за ночь перехватила 71 вражеский дрон над Россией

Средствами противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожен 71 украинский беспилотник самолетного типа над семью регионами России.

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