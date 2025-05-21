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Необычные кругосветки: кто проехал вокруг света за 48 секунд

Необычные кругосветки: кто проехал вокруг света за 48 секунд

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ Отчаянные монгольфьеристы, отважные мореплаватели и экстремалы, отправляющиеся в кругосветку на катамаране… Как им удалось не сбиться с курса и выжить при встрече с пиратами? Зачем пускаться в путешествие со смертельным риском? О самых необычных кругосветках рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.

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