«Купца с его диковинками привезти к Елисавет, не глядя на метель и разбойников»

Суровые лейб-компанейцы вломились с мороза в дом со всего размаху, снеся закрытую по ночному времени дверь с петель: - Купец Симон Дозер из Нюренберга тут проживает?! - поинтересовались сиплыми с мороза и легкого рождественского перепоя голосами.