Спички - не игрушка

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«Купца с его диковинками привезти к Елисавет, не глядя на метель и разбойников»

«Купца с его диковинками привезти к Елисавет, не глядя на метель и разбойников»

Суровые лейб-компанейцы вломились с мороза в дом со всего размаху, снеся закрытую по ночному времени дверь с петель: - Купец Симон Дозер из Нюренберга тут проживает?! - поинтересовались сиплыми с мороза и легкого рождественского перепоя голосами.

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