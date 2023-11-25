На М-5 в Челябинской области ввели ограничения движения

Движение между Миассом и Башкирией ограничено из-за погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 25 ноября, с 6:00 введено ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов на участке с 1548 по 1779 километр (от Миасса до границы с Башкирией) автодороги Москва – Челябинск.