«Ждала этого целых десять лет»: Катя Лель рассказала, что для нее значит звание заслуженной артистки РФ

+ A — Катя Лель рассказала, что для нее означает получение звания заслуженной артистки России В середине февраля президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки России.
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