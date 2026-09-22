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Танзания в тренде: турпоток из России вырос почти в пять раз

Танзания в тренде: турпоток из России вырос почти в пять раз

В августе 2026 года число российских туристов на Занзибаре достигло 4,3 тысяч человек — рост на 376% к аналогичному периоду прошлого года.

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