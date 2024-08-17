Обезьяня оспа: проблема разве только в распространении вируса?

Возможный завоз оспы обезьян в Россию, если такое случится, вряд ли приведет к широкому распространению инфекции, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.