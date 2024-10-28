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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил награду "Золотой мяч"

Испанский футболист Родри, играющий на позиции полузащитника в английском клубе "Манчестер Сити", получил "Золотой мяч", приз лучшему футболисту за сезон 2023/24 по версии французского издания France Football.

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