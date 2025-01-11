В Колорадо создали вакцину от ожирения, которая не дает набирать килограммы даже после вредной пищи

Исследование показало, что грызуны, которые ели много вредной еды, практически не набрали вес. В составе вакцины полезные бактерии, поэтому препарат не вызывает серьезных побочных эффектов, говорят ученые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии