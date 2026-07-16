Бойцы Ким Чен Ына уже знают, как защитить наши танкеры в Азовском море, российские адмиралы пока думают

Юрий Ильинов

Топливный разгром ВСУ: «Герань» выжгла глубокий тыл ВСУ под Житомиром Россия закинула боевой кулак на неожиданно дальнюю территорию противника. ВС РФ пресекли переброску техники и живой силы ВСУ в тыловые участки. Российские войска нанесли самый дальний удар по тыловой инфраструктуре ВСУ. Обстрелом поразили автозаправочную станцию близ города Малин в Житомирской области. Объект удалён от границ России более чем на 200 км, а от фронта — свыше 600 км. По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, атаковали дроном «Герань». Северо-западный регион используется противником для скрытной переброски техники и связистов через лесные маршруты. «Малин — это уже не юг и не прифронтовой пояс. Это северо-западнее Киева, Житомирская область, лесистая зона, дороги на Коростень, Житомир, Киевское направление и дальше к западной логистике Украины», — отметил эксперт. По словам Лебедева, системную работу ведут и на востоке. На трассе «Харьков-Изюм» уничтожили заправку, снабжающую Славянское направление. В районе Богодухова ликвидирован узел между харьковским тылом и Сумами. В самих Сумах удары наносили FPV-дронами на оптоволокне. Как отметил военный аналитик Алексей Леонков, такой кабель делает аппарат невосприимчивым к РЭБ. Поскольку логистика ВСУ держится на грузовиках, а топливо поступает из Европы автоцистернами, уничтожение АЗС становится ключевым способом разрыва цепей снабжения. Напомним, в рядах бойцов ВС РФ появился наземный робот-камикадзе. Он получил высокие оценки военнослужащих в зоне СВО. основные силы, ВСУ бежали из Красного Лимана,