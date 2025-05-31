Премьер Стармер объявил о строительстве в Британии шести заводов боеприпасов

Британия построит как минимум шесть предприятий для производства боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет на вооружении ВС королевства, написал в статье для The Sun премьер-министр Кир Стармер.
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