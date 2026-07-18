БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Черная суббота»: Wildberries атаковали дважды, 8 человек погибли, почти 50 получили ранения

«Черная суббота»: Wildberries атаковали дважды, 8 человек погибли, почти 50 получили ранения

В ночь на 18 июля террористические удары были нанесены по логистическим центрам компании в Котовске и Электростали Александр Уральский Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press, архив В ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали сразу два логистических центра компании RWB (Wildberries и Russ).

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Владимир Соловьев
Европейские БПЛА падают на Россию! А где наш ответ ЕВРОПЕ?!
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