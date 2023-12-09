«Единая Россия» и ОНФ займутся организацией избирательной кампании Путина

Партия «Единая Россия» вместе с Народным фронтом обеспечит проведение организационных мероприятий, связанных с выборами президента России Владимира Путина, в первую очередь — сбором подписей в его поддержку.
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