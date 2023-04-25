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Рулет-колбаса из скумбрии. Лучшая рыбная закуска, вкусно и красиво на столе и на бутерброде!

Рулет-колбаса из скумбрии. Лучшая рыбная закуска, вкусно и красиво на столе и на бутерброде!

Этот рецепт не из разряда «элегантно как в ресторане», хотя, как подать😀Рыбный рулет - колбаса, выглядит супер аппетитно, он очень вкусный и насыщенный, с укропом и чесночком.

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