В Липецке 5 октября обсудят возобновление стройки ЖК «Турист-2»

Строительство ЖК «Турист-2» в Липецке может возобновиться после публичных слушаний 5 октября. Новый проект предусматривает снижение высоты главной башни до 20 этажей, уменьшение жилой площади и количества жителей, но здание все равно закроет вид на Христорождественский собор.
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