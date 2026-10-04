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Новости Липецка

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В Липецке 5 октября обсудят возобновление стройки ЖК «Турист-2»

В Липецке 5 октября обсудят возобновление стройки ЖК «Турист-2»

Строительство ЖК «Турист-2» в Липецке может возобновиться после публичных слушаний 5 октября. Новый проект предусматривает снижение высоты главной башни до 20 этажей, уменьшение жилой площади и количества жителей, но здание все равно закроет вид на Христорождественский собор.

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