Автоэксперт Иванский: покраска детали авто снижает его остаточную стоимость

Не стоит торопиться перекрашивать автомобиль из-за возникших сколов и царапин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии