В Госдуму внесен законопроект об установлении критериев качества БАДов

В Госдуму внесен законопроект об установлении критериев качества биологически активных добавок. Так их нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ: пестицидов, агрохимикатов, а также продовольственного сырья, сделанного с использованием кормовых добавок и отдельных видов лекарственных средств.