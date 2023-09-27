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Спустя год рассекречено имя младшей дочери Софи Тернер

Спустя год рассекречено имя младшей дочери Софи Тернер

На фоне громких и печальных новостей о разводе Софи Тернер и Джо Джонаса после четырех лет брака поклонники и позабыли, что эта некогда милейшая парочка стала дважды родителями год назад — прошлым летом у них родилась дочь, имя которой звездные мама с папой не раскрывали на протяжении всего этого времени.

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