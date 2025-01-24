Оперативники ликвидировали в Пермском крае подпольную лабораторию по производству мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя Свердловской области, который подозревается в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.