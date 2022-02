Физические упражнения способны повысить иммунный ответ. Исследователи из Университета штата Айова в США установили[/sup]Exercise after influenza or COVID-19 vaccination increases serum antibody without an increase in side effects / Brain, Behavior, and Immunity связь между занятиями спортом и вакцинацией от COVID-19 или гриппа.