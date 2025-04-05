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Царьград

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Пичушкин раскроет 11 новых преступлений спустя 17 лет тишины в колонии

Пичушкин раскроет 11 новых преступлений спустя 17 лет тишины в колонии

Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", после 17 лет в колонии особого режима заявил о готовности признаться в 11 ранее нераскрытых убийствах, совершённых в районе Северное Бутово Москвы.

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