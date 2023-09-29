Визиты Путина в Армению под вопросом: Пашинян готовит "бомбу" замедленного действия

В МИД России убеждены, что ратификация Арменией Римского статута ухудшит двусторонние отношенияВ минувший четверг стало известно, что комиссия армянского парламента дала положительное заключение по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии