Бастрыкин поручил возбудить дело по факту госпитализации детей в Евпатории

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин принял решение поручить следственному управлению СК по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей в Евпатории из детского лагеря.
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