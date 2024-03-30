Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. «Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
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