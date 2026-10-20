SpaceX вывела на орбиту 32 полезные нагрузки в рамках миссии Bandwagon-5к Несколько минут назад SpaceX 20 октября 2026 года сообщила об успешном развертывании полезных нагрузок миссии Bandwagon-5.
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