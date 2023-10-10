Поздравление от руководства района с Днем работников культуры.

Уважаемые работники культуры Бобруйского района! Примите искренние поздравления и самые наилучшие пожелания в связи с вашим профессиональным праздником!Вы выполняете высокую и благородную миссию во имя лучшего в человеке и нашем обществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии