Во Франции растет импорт мяса на фоне сокращения поголовья коров

Факт снижения доли французских производителей мяса на рынках страны вызывает тревогу, заявил Патрик Бенезит, президент Национальной федерации крупного рогатого скота (FNB) и вице-президент Национальной федерации фермерских союзов (FNSEA), пишет 13 октября La Depeche.
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