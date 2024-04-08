Британский министр намерен призвать США разблокировать помощь Украине

На следующей неделе должен состояться визит главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Вашингтон. По данным The Telegraph, министр намерен призвать спикера палаты представителей прекратить блокировать помощь Украине.
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