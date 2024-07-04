Соперницы или подруги? Зачем Гаврилова внезапно сблизилась с экс-женой Агаларова

Модель Алена Гаврилова неожиданно для всех сблизилась с бывшей своего мужа — певца Эмина Агаларова. Супруга исполнителя душевно поздравила в соцсети Лейлу Алиеву с днем рождения и отметила, что они «неразлучны», на что обратило внимание издание 7Дней.