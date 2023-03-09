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Мерсон о поражении «МЮ» 0:7: «Тен Хагу все сходит с рук. О чем он думал, поставив «десяткой» Вегорста? Почему выпустил Рэшфорда против ван Дейка, когда Трент – слабейший защитник?»

Пол Мерсон недоволен тактическими решениями Эрика тен Хага в матче с «Ливерпулем» (0:7). «Тренеру все сходит с рук.

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