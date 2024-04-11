Губернатор Тюменской области рассказал президенту о слабых местах региона во время паводка

В зоне риска из-за паводка находится более 50 населенных пунктов Тюменской области. Об этом губернатор региона Александр Моор рассказал президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции, которая состоялась 11 апреля.
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