Сразу шесть танков Т-62М и две 122-мм "Гвоздики" сирийской армии оказались захвачены боевиками в Южном Идлибе.
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Сразу шесть танков Т-62М и две 122-мм "Гвоздики" сирийской армии оказались захвачены боевиками в Южном Идлибе.
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