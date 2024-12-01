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Сразу шесть танков Т-62М и две 122-мм "Гвоздики" сирийской армии оказались

Сразу шесть танков Т-62М и две 122-мм "Гвоздики" сирийской армии оказались захвачены боевиками в Южном Идлибе.

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