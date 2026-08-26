Интерес россиян к фондовому рынку достиг максимума

Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным и инвестиционным продуктам, количества офисов, а также голосования участников рынка.
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