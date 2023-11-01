Бой Фьюри и Усика будет перенесен на февраль

Тайсон Фьюри и Александр Усик не подерутся в декабре, как это планировалось раньше. Объединительный бой в супертяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александром Усиком не состоится 23 декабря, как планировалось раньше, сообщает ESPN.
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