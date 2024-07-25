Молодой водитель без прав совершил ДТП в Кяхте, скрылся и сжег машину

Вечером 24 июля в городе Кяхта произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На одной из улиц города 23-летний водитель автомобиля Nissan Pulsar, не имевший права управления транспортным средством, насмерть сбил 13-летнюю девочку.
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