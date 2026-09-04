Дефицита топлива на Ямале нет, а сезонные очереди есть

На Ямале несколько дней наблюдаются очереди на заправках. Как сообщает окружной департамент экономики, дефицита топлива в регионе нет, а есть повышение на 30 процентов сезонного спроса – ямальцы начали возвращаться из отпусков, стартовал учебный год и так далее.