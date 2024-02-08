Женщину-инвалида из Куйтуна обеспечили коляской после вмешательства прокуратуры

В Куйтунском районе прокуратура помогла местной жительнице с инвалидностью получить кресла-коляски. Как рассказали в ведомстве, в марте 2023 года власти удовлетворили заявку жительницы поселка Куйтун на обеспечение ее техническими средст­вами реабилитации – прогулочной и комнат­ной колясками.