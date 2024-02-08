Женщину-инвалида из Куйтуна обеспечили коляской после вмешательства прокуратуры

В Куйтунском районе прокуратура помогла местной жительнице с инвалидностью получить кресла-коляски. Как рассказали в ведомстве, в марте 2023 года власти удовлетворили заявку жительницы поселка Куйтун на обеспечение ее техническими средствами реабилитации – прогулочной и комнатной колясками.
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