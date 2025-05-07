Reuters: Украина может перейти к евро в качестве курсообразующей валюты

Киевский режим начал изучать возможность перехода от американского доллара к евро в качестве базовой курсообразующей валюты для гривны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронную переписку с главой Нацбанка Украины Андреем Пышным.
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