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Регионы России

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В горах Сочи с 10 сентября ведется поиск пропавшего туриста

В горах Сочи с 10 сентября ведется поиск пропавшего туриста

С 10 сентября в горной местности Сочи продолжаются активные поиски одинокого туриста, который не вышел на связь после завершения своего маршрута.

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