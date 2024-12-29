Российские военные ликвидировали Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины ликвидировали, благодаря информации от пророссийского подполья, российские военные, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 29 декабря в интервью «АиФ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии