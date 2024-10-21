Учёные назвали продукты, грозящие здоровью больше жирного мяса и сахара

Для этого были проанализированы данные о состоянии здоровья больше 110 тысяч человек.Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения подвергли тщательному анализу данные о состоянии здоровья более чем 110 тысяч человек, которые собирались на протяжении минувших 30 лет.