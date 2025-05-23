Песков оценил возможное изменение состава переговорной группы Украины

В вопросе переговоров России и Украины все нюансы имеют значение, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных изменениях в составе украинской переговорной группы, передает РИА Новости.
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