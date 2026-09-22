Программа реновации завершена в 12 районах Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Программа реновации полностью завершена в 12 районах Москвы. Во многих других, включая Рязанский район, она выполнена на 40–50%, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Бросившая дочь во...
- ЛЛ Обвиняемый в расп...
- ЛЛ Атомная подлодка ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым