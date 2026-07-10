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Бублик и Хачанов проведут выставочный матч в Москве 11 июля

11-я и 22-я ракетки мира Александр Бублик и  Карен Хачанов  проведут шоу-матч в Москве 11 июля. Встреча начнется в 17:00 на центральном корте Дворца тенниса «Лужники».

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