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Европа отвергла условия Путина по Украине: конфликт продолжается

Европа отвергла условия Путина по Украине: конфликт продолжается

Европейские страны категорически отказались выполнять требования Путина по Украине. Лидеры России и США обсудили конфликт, отметив важность нормализации отношений.

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