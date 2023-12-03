США наполовину увеличили финансирование производства снарядов из-за Украины

Соединенные Штаты наполовину увеличили финансирование производства снарядов из-за киевской стороны. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «TВ Центр», выступили в американском министерстве обороны.
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