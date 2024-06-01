Почему у Ивана Поддубного не было детей

Невероятная физическая сила – не только результат бесконечных изнурительных тренировок. Многие спортсмены признавались, что их отцы являлись для них примером, понимая, что собственные мощные возможности – прежде всего генетическое наследие.
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