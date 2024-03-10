ФОТО: © ALEXIS SCIARD/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS АРМЕНИЮ ОТДАЮТ ТУРЦИИ. ПЛАН ПАШИНЯНА СОСТОЯЛ ИМЕННО В ЭТОМ? Армения открыла дверь на выход из ОДКБ, чтобы целиком отдать себя Западу.
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