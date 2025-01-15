Заседание правительства Ямала: безопасность в праздничные дни и организация форума «Малая Родина — сила России»

Дмитрий Артюхов провел заседание правительства Ямала, где обсудили вопросы безопасности и правопорядка в праздничные дни, а также организацию региональных дней II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
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