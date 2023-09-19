Страна и люди

9 823 подписчика

«Ведомости»: в Россию перестали поставлять препарат от инфаркта микардис

«Ведомости»: в Россию перестали поставлять препарат от инфаркта микардис

Жители России столкнулись с дефицитом оригинального лекарственного препарата микардис, который назначают при артериальной гипертензии (характерным признаком заболевания является повышенное артериальное давление).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх